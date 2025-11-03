飓风美莉莎酿灾 美国9200万驰援宿敌古巴

（法新社哈瓦那2日电） 美国政府今天宣布向受飓风美莉莎影响的古巴民众提供300万美元（约新台币9200万元）的援助。这项援助行动试图绕过古巴共产党政权，透过天主教会进行发放。

飓风美莉莎（Hurricane Melissa）当地时间10月28日以5级的强度登陆牙买加，随后袭击了古巴东部。过去一周，美莉莎在加勒比海地区造成至少59人死亡和大规模破坏，其中以牙买加受灾最为严重。

美国国务院10月31日表示，已准备好「直接或透过当地合作伙伴」向受飓风影响的古巴民众提供援助，无需透过古巴政府。

美国对古巴这个共产党领导的岛国，实施了60多年的经济禁运。过去，天主教会经常在美国、古巴这两个意识形态对立的国家之间扮演调解人的角色。

哈瓦那当局抨击了这项援助计画，并呼吁美国解除对古巴的禁运。

美国国务院西半球事务局在社群媒体X发文：「美国正协调天主教会，直接向受飓风美莉莎重创的古巴东部民众发放300万美元的人道主义援助。」「我们与勇敢的古巴人民同在。」

飓风来袭前，古巴政府已对超过70万居民进行了预防性疏散，目前尚未传出有人死亡。但东部几个省的房屋、基础设施和农作物均遭受相当大的损害。

另外，美国紧急救援小组日前也派员前往牙买加、海地和巴哈马在内的加勒比海地区，提供援助。