飓风美莉莎重创加勒比海地区酿50死 救援善后急推进

afp_tickers

3 分钟

（法新社牙买加首都金斯敦1日电） 牙买加官员今天表示，飓风美莉莎（Hurricane Melissa）过境后，救援与善后工作已紧急进行之中。目前整个加勒比地区的死亡人数已达50人，预料还会增加。

牙买加方面通报，截至今天为止，全国确认的死亡人数为19人。不过，卫生部长塔夫顿（Christopher Tufton）在记者会上表示：「我想实际人数可能更多…因为我们仍有部分地区难以抵达。」

同时，海地民防部门指出，该国因这场飓风造成至少31人死亡。

飓风美莉莎以5级飓风的最高强度横扫牙买加，是该国有纪录以来最强烈的风暴，持续风速高达每小时近300公里，并带来滂沱大雨。

牙买加官员宣布，随着飓风美莉莎过境后的灾后重建展开，政府将设立多座临时医院。由于牙买加西部的医院受到重创，促使政府决定在未来数天内设立多处临时医院，以强化医疗救援能力。

首座临时医院预定设于灾情最严重的圣伊丽莎白堂区首府─黑河镇（Black River）。塔夫顿表示：「这座设施预计明天可运抵，随即展开部署与搭建工作。」

救难与人道援助人员遍布牙买加各地，分发食物与饮用水，并试图抵达自飓风美莉莎侵袭以来仍被孤立的社区。

目前，基本生活用品等救援物资正陆续送抵受灾最严重的圣伊丽莎白（St. Elizabeth）与威斯特摩兰（Westmoreland）两堂区。这些地区先前因混凝土电线杆倒塌、树木横亘路面，交通因而中断。

牙买加劳动和社会保障部部长小查尔斯（Pearnel Charles Jr.）与多支救援车队正运送即食餐、饮用水、防水布、毛毯、药品及其他急需物资前往灾区。他在前往黑河镇途中短暂受访时说：「现在最重要的任务就是把援助物资送到需要的人手中。」