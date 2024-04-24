飞航管制员计画罢工 法国航班恐陷混乱

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（法新社巴黎23日电） 法国主要航空协会今天警告，飞航管制员25日将举行为期1天的罢工，巴黎欧利与戴高乐两座主要机场的大部分航班，可能会因故取消。

工会在协商破裂后号召进行罢工；协商主要是针对加薪，以及飞航管制系统检修方面的其它措施。

巴黎7月下旬将举办奥运，届时预计将涌入数十万名游客，如今飞航管制员这波行动引发外界新的忧虑，担心奥运期间是否也存在罢工风险。

主要的飞航管制工会警告，如果工会诉求无法被满足，可能会下令在繁忙的5月周末假期罢工数日。

法国国家商业航空联合会（FNAM）主管伊萨吉雷（Pascal de Izaguirre）表示，这次罢工将引发「强烈关注」。

他表示，巴黎欧利机场（Paris Orly Airport）75%航班可能被取消，巴黎主要的戴高乐机场（Charles de Gaulle Airport）65%航班也可能遭取消。

对航班取消状况知情的一名消息人士今天晚间证实了上述数字，航空公司也被迫取消南部城市马赛（Marseille）65%的航班。

法国民航局（DGAC）也要求航空公司削减土鲁斯（Toulouse）与尼斯（Nice）机场60%的航班，以及其他地区型机场50%的航班，伊萨吉雷表示「这将产生巨大影响」。

飞航管制员工会一位不愿透露姓名的官员表示，除了航班取消之外，预计还会出现「重大延误」。

飞航管制改革的目的是希望提高生产力，但工会认为这些改革应搭配更高的薪资。

主要的飞航管制工会SNCTA也发布可能从5月9日罢工3天至5月11日的通知，届时可能会破坏许多民众的连假。