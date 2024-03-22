马克宏打拳击 展现新政治形象

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（法新社巴黎22日电） 政治人物过去希望透过在公园慢跑塑造健康形象，但拳击等武术如今却占了上风，46岁的法国总统马克宏（Emmanuel Macron）是最新一位戴上拳击手套的政治人物。

马克宏的官方摄影师德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）本月20日在社群媒体Instagram帐号发布数张照片，其中一张显示马克宏手臂肌肉鼓起、猛击沙袋。

政治传播专家莫洛－薛弗罗雷（Philippe Moreau-Chevrolet）评论说，马克宏是尝试民粹主义风格的技术官僚，试图在自己的地盘回应俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

马克宏近几周来致力为自己引起争议的发言辩护，他之前曾表示，不排除将北大西洋公约组织（NATO）的部队派至乌克兰作战。

莫洛－薛弗罗雷指出，拳击是一项「暴力但有规则的运动，就如同政治一样」，而且一如马克宏经常的表现，拳击也反映出英雄克服苦难，展现十分戏剧化的形象。

不过，一些抱持不同意识型态的其他政党人士对马克宏的照片颇有微词，并立刻出声批评。

法国绿党国会议员罗梭（Sandrine Rousseau）于社群媒体X平台发文，抱怨马克宏的照片过度阳刚，她先前也以相同措辞谴责马克宏欲派兵至乌克兰的发言。

马克宏不是第一位戴上拳击手套的西方领袖。加拿大现任总理杜鲁道（Justin Trudeau）曾于2012年在一场慈善拳击赛中，击败一名保守派国会议员同僚，这或许为他2015年成为加拿大总理达到助攻之效。

英国前首相强生（Boris Johnson）过去也曾数次戴上拳击手套拍摄政治宣传照。