马利、布吉纳法索报复川普入境禁令 对美国公民祭对等措施

2 分钟

（法新社马利首都巴马科31日电） 非洲西部国家马利与布吉纳法索为报复美国川普（Donald Trump）政府将其公民列入全面禁止入境名单，因此宣布对美国公民实施相同入境禁令。

白宫16日宣布将旅行禁令名单扩大至近40国，以防堵「意图威胁」美国人的外国人士入境。

除了马利和布吉纳法索，同时新入列的还有中东的叙利亚、几个非洲最穷国如尼日、狮子山和南苏丹，以及巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）护照持有人。 马利外交部在声明中表示，「针对美国当局对于欲入境美国的马利公民实施的条件和要求」，马利也对美国公民采取相同措施，且「立即生效」。

巴马科（Bamako，马利首都）并对美方「在毫无事先谘商下做出如此重要决定」表示「遗憾」。

布吉纳法索外交部同样透过声明表示，他们正在对美国公民实施「对等签证措施」。

马利和布吉纳法索皆由军政府统治，并与尼日共组沙赫尔国家联盟（Confederation of Sahel States）。

尼日尚未正式宣布对美国旅行禁令实施任何反制措施，但尼日通讯社上周引述1名外交界消息人士报导，相关措施已经决定。