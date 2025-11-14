马斯克「星链」遭诈骗园区利用 缅甸全国使用率骤降

（法新社巴黎13日电） 根据估计，亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星链」卫星网路服务，曾被缅甸诈骗中心使用，其在缅甸全国使用率自9月底以来大幅下降。

根据亚太网路资讯中心（APNIC）数据，今年夏天，缅甸高达14%的网际网路用户使用「星链」（Starlink）上网，「星链」已成为缅甸最受欢迎的网际网路服务供应商；但到11月10日，这一比例大幅下降至不到7%。

法新社于10月中发布的一项无人机拍摄调查显示，在与泰国接壤的恶名昭彰诈骗中心缅甸「KK园区」（KK Park）屋顶上，排列着成排用来接收「星链」卫星讯号的天线。

不久之后，「星链」的母公司SpaceX宣布已停用缅甸「疑似诈骗中心」附近的2500多个网路接收器。

「星链」也因向这些诈骗中心提供网际网路存取服务，自7月底以来受到美国国会的调查。这些诈骗中心的受害者遍布全球。

自亚太网路资讯中心今年4月首次将「星链」列入其观测统计之后，「星链」6月26日首次成为缅甸最受欢迎的网路服务供应商，其后一直保持领先的地位到9月底，但在11月9日跌至第4名。

大多数的诈骗中心由中国犯罪集团控制，而中国犯罪集团又与缅甸民兵勾结，进行爱情和商业诈骗。

自10月中以来，缅甸军政府已多次对「KK园区」进行高调突袭。

法新社近日对卫星影像进行分析显示，约有100栋建筑物受到破坏，甚至被拆除。但截至9日，从空中俯瞰整个园区，表面仍有3/4似乎完好无损。

缅甸自2021年2月爆发军事政变、民选政府遭到推翻以来，一直饱受内战蹂躏。专家表示，军政府对这些位于边境地区的诈骗园区视而不见，换来民兵盟友代为控制边境地区。