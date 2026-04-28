马斯克诉OpenAI案开审 指控阿特曼背叛非营利初衷

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（法新社奥克兰28日电） 美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克与OpenAI执行长阿特曼今天在加州联邦法院对簿公堂，这场备受瞩目的审判可能对AI产业产生深远影响，并可能迫使OpenAI大幅重整其商业模式。 这场在旧金山湾区对岸展开的法律交锋，被广泛视为一场自尊心之战。世界首富马斯克（Elon Musk）此次杠上的，正是他早年曾鼎力支持，但如今在AI热潮中已将他甩在后头的OpenAI。

本案核心在于马斯克的指控，他认为阿特曼（Sam Altman）推动OpenAI成为产业巨头，试图挑战Google、苹果（Apple）和微软（Microsoft）等大科技公司的利润地位，而此举已背离其非营利初衷。 马斯克在诉讼中主张，他遭到误导，误以为OpenAI的宗旨是以利他为导向。

马斯克的律师莫洛（Steven Molo）在OpenAI与微软律师发言前，率先向法院陈述时表示：「我们今天之所以站在这里，是因为本案被告窃取一家慈善机构。」 莫洛主张，OpenAI「已不再以全人类福祉为目标运作」，而是成为一家「以OpenAI及其最大投资者微软的利益而经营的营利企业」。

这段恩怨可追溯至2015年，当时阿特曼说服马斯克共同创立OpenAI，并承诺这将是一家非营利实验室，其技术将「属于全世界」。 马斯克当时投资至少3800万美元，但双方在2018年正式分道扬镳，隔年OpenAI基金会成立其商业子公司。 微软随后展开投资，并将承诺注资的金额增加至130亿美元，目前该持股估值约达1350亿美元。