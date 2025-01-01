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马斯克X帐号改名「麦希穆斯」 头像改成「佩佩蛙」引热议

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2 分钟

（法新社洛杉矶1日电） 亿万富豪马斯克今天突然将他的X帐号名称改为「凯基乌斯．麦希穆斯」，似与电影「神鬼战士」主人翁麦希穆斯有关。此外，他也将帐号头像改为「佩佩蛙」，引发各界热议。

法新社报导，马斯克（Elon Musk）为特斯拉（Tesla）执行长及美国候任总统川普（Donald Trump）的心腹．今天将他的社群帐号X头像改为穿着古罗马服饰、手持游戏手把的「佩佩蛙」（Pepe the Frog）。

「佩佩蛙」为美国漫画家麦特弗里（Matt Furie）笔下角色，后来成为知名迷因（meme）。2016年美国总统大选，川普转传自己被改成「佩佩蛙」的迷因，使得「佩佩蛙」变成极右派代言人。

马斯克的X新昵称则是「凯基乌斯．麦希穆斯」（Kekius Maximus），其中「麦希穆斯」是澳洲男星罗素克洛（Russell Crowe）在2000年卖座电影「神鬼战士」（Gladiator）中扮演的罗马将军。

英国广播公司（BBC）报导，「凯基乌斯」为kek的拉丁化，kek意思相当于LOL（laugh out loud，大笑），但现在经常被认为与「另类右派」（alt-right）有关。

据报导，马斯克未解释他为何更换帐号名称及头像。他本人和X都没有立即回覆法新社的置评要求。

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