驻委首席外交官杜古抵达卡拉卡斯 美委关系升温

（法新社卡拉卡斯31日电） 美国驻委内瑞拉外交使团新任团长今天抵达委内瑞拉，受到委国外交部长热烈欢迎。此前，美军突袭推翻马杜洛（Nicolas Maduro）政权，两国关系逐渐升温。

美国驻委内瑞拉首席外交官杜古（Laura Dogu）今天抵达卡拉卡斯，这是两国自2019年断交后关系回温的里程碑。

杜古在美国驻委内瑞拉大使馆的X帐号以西班牙文表示，「我刚抵达委内瑞拉，我的团队和我已准备投入工作。」杜古同时还附上她下飞机的照片。

委内瑞拉外交部长希尔（Yvan Gil）在委国首都卡拉卡斯（Caracas）接待杜古并表示，杜古此行旨在「就双边共同利益事项建立路线图」，并「透过外交对话、以相互理解和国际法为基础，解决现存分歧」。

这显示在委内瑞拉总统马杜洛遭美国以军事行动强行带走后，双方关系正逐渐好转。

美国先前已派出一支使团评估位于卡拉卡斯的大使馆，过去6年，这个馆所大部分时间都处于闲置。

2019年，在美国和其他主要国家认定委国大选有缺陷，马杜洛不具合法性之后，大使馆随即关闭，马杜洛随后也断绝与美国的外交关系。

美国总统川普表示他现在正治理委内瑞拉，并允许马杜洛副手罗德里格斯（Delcy Rodriguez）担任临时总统，只要她遵循华盛顿的路线，特别是让美国获取委内瑞拉庞大的石油储量。

罗德里格斯此后表示，她寻求与美国迈向「平衡且相互尊重的国际关系」。