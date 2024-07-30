麦当劳获利大跌12% 延长5美元套餐促销留客

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（法新社纽约29日电） 美国速食龙头麦当劳（McDonald’s）今天矢言要以更物超所值的商品赢回消费者的心，因为该公司销售额出现罕见下滑，部分原因是不堪物价高涨的低收入消费族群大量流失。

麦当劳的3个营业区都出现同店销售额下滑，与去年同期相比显着疲软，当时全球同店销售额激增近9%。

最近物价上涨，很多时候外食族为节省餐费改吃速食，带动麦当劳销售额强劲成长；但公司高层今天表示，近期市场出现了变化。

执行长肯普钦斯基（Chris Kempczinski）在电话会议上表示：「我们看到人们缩减开支，但低收入消费者的流失已超越缩减开支的收益。」

「你会看到，在很多情况下，低收入消费者正退出（外食）市场，改为在家吃饭，或寻找其他方法省钱。」

麦当劳截至6月30日的季获利为20亿美元，下跌12%。

营收基本上持平，为65亿美元。

美国本土市场的麦当劳来客数减少，但线上点餐和外送业务成长在一定程度上拉抬了业绩。

美国麦当劳6月推出5美元（约新台币164元）的夏季促销套餐，内含汉堡、小薯、小杯饮料和4块麦克鸡块，主打帮消费者「把荷包变大」。

麦当劳高层今天表示，很满意这项促销带来的人流，由于93%的美国分店都同意延长促销，这种特价套餐将在夏季期间继续贩售。