黎巴嫩南部战火未歇 以军摧毁真主党大型地道网

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（法新社耶路撒冷28日电） 以色列军方今天指出，他们发现并摧毁一个由真主党（Hezbollah）精锐部队使用的大型地道网，并下令黎巴嫩战火频仍的南部地区居民即刻向北撤离。

自3月初以来，以色列持续与真主党交战，并派遣部队进入黎巴嫩南部对抗这个由伊朗支持的武装组织。尽管以黎4月17日达成一项脆弱的停火协议，暴力冲突仍然持续。

以军声明指出，在坎塔拉（Qantara）发现「两条真主党地道，历时约10年建成」，全长达两公里，已使用「450多吨炸药」将其摧毁。

黎巴嫩国营媒体报导，以色列的爆破在坎塔拉留下了一个「大坑」。

法新社影像显示，爆破现场升起两股巨大烟柱，几英里以外都清晰可见。

以军消息人士形容，这是一个「庞大的地下军事设施」，包括一条长800公尺的地道，以及另一条长1.2公里的地道，为真主党精锐的拉德万部队（Radwan Force）「集结区」。

这名消息人士指出，这些地道位于民用基础设施底下，包括学校和清真寺，内部设有睡眠区、淋浴间、厕所、小厨房以及5个集结大厅，并称「由伊朗设计、资助并出资建造」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「今天我们炸毁了一条巨大的真主党恐怖地道」，矢言持续打击这个组织的基础设施。

尽管存在停火协议，但以色列与真主党仍持续交战，并互相指责对方违反协议。

黎巴嫩卫生部表示，黎南的朱瓦亚（Jwaya）地区今晚遭以色列空袭，造成1人死亡、15人受伤，其中包括5名儿童与5名妇女。

这次空袭在以色列发布新一轮撤离命令后发动，要求十多个村庄与城镇的居民立即向北撤离。

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）指出，以色列「对黎巴嫩没有领土野心」，称当「真主党及其他恐怖组织被瓦解」后，将撤出黎南。

以军表示，真主党发射多架爆炸性无人机，在以军士兵附近引爆，但未造成人员伤亡。

真主党3月2日发射火箭攻击以色列，声称是为了报复伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）被杀，并将黎巴嫩卷入中东战争。（编译：徐睿承）