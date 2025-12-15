黎智英国安案宣判 香港民主自由再引关注

（法新社香港15日电） 香港壹传媒集团创办人黎智英自称是「麻烦制造者」，长年以直言不讳的小报风格以及对民主的坚定支持，成为北京当局眼中的眼中钉。

78岁黎智英涉及的国安案件今天早上10时于西九龙法院宣判。这起案件普遍遭西方国家谴责为对政治自由与新闻自由的打击。

黎智英被控两项国安法下的「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全」，最高可判终身监禁，另有一项「串谋刊印、发布、邀约发售、分发、展示及或复制煽动刊物」罪的指控。

他对所有指控均不认罪。

黎智英2020年6月接受法新社访问时曾表示，他「已经做好入狱准备」，而他自该年年底以来便一直身陷囹圄。

在香港，能像黎智英一样引发北京当局如此程度敌意的人并不多。

这位充满斗志、白手起家的小报老板，是许多香港居民眼中的非典型英雄，也是唯一敢于嘲讽北京的富豪。

但在中国官媒眼中，他是「叛国」、是民主抗争背后最大的「黑手」，甚至被指为「勾结外国或境外势力危害国家安全」的「祸港四人帮」之首。

2020年有人问他，为何不像其他香港富豪那样享受财富、不惹事生非，黎智英回应说：「我只是阴错阳差走上这条路，但我觉得做这件事是对的。」

「或许我天生叛逆，或许自己是个需要金钱之外其他人生意义的人。」

他2024年11月在法庭上表示：「苹果日报的核心价值就是港人的核心价值，重视法治、民主、言论和集会自由等。」

问及为何要创立媒体，黎智英回应道：「对于一个赚了些钱的商人而言，是参与传播与自由有关讯息的好机会。」

「你知道的就越多，你就越自由。」