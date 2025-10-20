�Q里岛洪灾酿18死 专家指责观光开发失控

（法新社印尼登巴萨20日电） 站在曾经是她家房子所在的土地上，波兰（Ruth Deidree Boelan）闭上双眼，为今年在�Q里岛洪水中失踪的亲人祈祷。

这场洪灾造成至少18人丧生、4人失踪，根据印尼气象气候暨地球物理局（Meteorology, Climatology and Geophysics Agency），是该岛10年来最严重的一次。

灾难部分原因是创纪录的豪雨，但更是多年来肆意过度开发与废弃物管理失控的后果。

岛屿南部原本绿意盎然，如今因观光热潮改头换面，虽然带来就业与经济效益，却也将稻田与椰林铺成了道路与建筑，失去原本的排水功能。

保育新创公司The TreeMap的「努山塔拉地图计画」（Nusantara Atlas）透过对比冷战时期美军侦察卫星影像与现代卫星照片，明确揭示这些变迁。

The TreeMap创办人加沃（David Gaveau）解释：「这些土地如今变成道路与建筑，土壤已无法吸收雨水。」

今年1月至8月期间，来�Q里岛的外国观光客超过460万人，已超越当地约440万的常住人口。

非政府组织WALHI Bali执行董事马德．克里斯纳．迪纳塔（Made Krisna Dinata）指出，为了服务这些观光客而兴建的基础设施，引发了「土地转用、都市管理混乱，以及空间规划法律执行松散」等问题。

近几个月来，当局拆除了海滩上的非法建筑，取缔河岸与山坡上的违规工程。

马德．克里斯纳．迪纳塔说：「这些零散的建设与土地转用，让�Q里岛处于极易发生灾难的状态。」