18国承诺2026年初派武力 海地打击黑帮国际行动升级

（法新社华盛顿13日电） 美洲国家组织（OAS）秘书长拉姆丁（Albert Ramdin）表示，各国协助海地加强打击黑帮的安全部队，目前已有18国承诺派遣人员。

海地大部分地区仍被武装黑帮控制，联合国安理会9月批准，原由肯亚主导的警力支援团队，将转型为武力部队，以更有力打击帮派。

拉姆丁在记者会中表示：「有18个国家…已承诺提供部队参与相关行动，将于明年分阶段部署。」

他说：「我认为首批约1000人将很快进入海地，预计在明年1月。」

拉姆丁本周曾往海地访问。他又说，如果一切顺利，新的多国部队应可在明年4月1日之前，完成前半阶段的部署，届时联合国支援办事处也将成立。

拉姆丁说：「关键是要让所有人合力作战，并遵循相同规则和规范，这也就是为什么进度较慢的原因，有部分人员仍需受训。」

其中，非洲国家将投入较多兵力，斯里兰卡与孟加拉也将参与，部分拉丁美洲国家则表示愿意加入支援。

主导对海地国际支援行动的肯亚，本月8日已增派约100名警察赴海地。

然而，这支装备和资源不足的警力支援，目前仅有约1000人，远低于原本预计的2500人，尚未能解决海地严重的安全挑战。

拉姆丁谈及新部队时表示：「计画就是要迅速行动」，以削减海地帮派势力。

他说：「这意味国际部队要与海地黑帮作战，要逮捕帮派首脑。」（编译：纪锦玲）