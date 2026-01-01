2025年搭小船抵英国移民数接近历史纪录

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦1日电） 英国政府今天可望正式确认，搭乘小船抵达英国海岸的移民人数于去年写下自从2018年开始统计以来的次高纪录。

这项统计数字公布之际，英国脱欧派大将法拉吉（Nigel Farage）领导的反移民政党英国改革党（Reform UK）在5月具有指标意义的地方选举前声势大涨。

随着工党（Labour）籍首相施凯尔（Keir Starmer）在这项棘手议题上所受的压力日增，其内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）提出大幅缩减给予难民的保护，并且停止让寻求庇护者自动获得福利。

内政部昨天中午公布的数据显示，去年共有4万1472位移民从法国北部冒险横越英吉利海峡（English Channel），登陆英格兰南部海岸。这个数字于2022年保守党（Conservative）执政时曾创下4万5774人的纪录。

内政部预定今天稍晚确认去年的最终数字。

反移民情续持续升温。过去一年，英国多个城镇因为将移民安置在旅馆中而抗议迭起。

去年大部分民调结果显示，英国改革党支持度持续以两位数的差距领先施凯尔领导的工党。

法拉吉在新年贺词中预测，若英国改革党在即将到来的地方选举表现出色，「我们将继续挺进，最迟赢得2029年大选」。