此内容发布于2020年2月28日 下午11:05

（法新社华盛顿28日电） 美国明天将在卡达首都杜哈与阿富汗民兵组织塔利班签署历史性的和平协议。总统川普今天促请阿富汗民众把握迎接新未来的机会，同时美军将领与当地民众开心玩起自拍。

美国上周与塔利班（Taliban）停火一周以铺陈协议签署，川普表示，如今终于有了终止近20年阿富汗战争的一线希望。

他宣布派遣国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）见证协议签署，美国国防部长艾斯培（Mark Esper）另将与在喀布尔的阿富汗政府发表共同宣言。

川普今天在声明中表示，美国与塔利班的协议以及与阿富汗政府的共同宣言里的各方承诺「是永久和平的重要一步」，将让阿富汗人民从极端组织盖达（Al Qaeda）及伊斯兰国（IS）手中解脱。

「若塔利班与阿富汗政府遵守这些承诺，我们就能有一条通往结束阿富汗战争的坚实道路，带我们的官兵回家。但阿富汗的未来，最终仍取决于阿富汗人民。为此，我们敦促阿富汗人民把握自己国家迎向和平与新未来的机会。」

美国与塔利班29日签署协议后，将有数千美军自缠斗逾18年的阿富汗战场脱身，以换取塔利班的各种安全承诺并与喀布尔政府展开谈判。

在阿富汗第2大城查拉拉巴（Jalalabad），民众已开始载歌载舞并施放气球与和平鸽，欢庆冲突降温。

这周稍早，美国与北约驻阿富汗部队司令米勒（Austin Scott Miller）与阿富汗代理国防部长哈立德（Asadullah Khalid）在喀布尔街头巡视，与民众大玩自拍，展现对停火的信心。

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