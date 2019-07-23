此内容发布于2019年7月23日 上午8:05

（法新社上海24日电） 疑用禁药的中国泳将孙杨21日赢得2019年世界游泳锦标赛男子400公尺自由式金牌，但夺银的澳洲泳将何顿拒绝跟孙杨在颁奖台合照，中国各大官媒因此痛批何顿「傲慢」且「无礼」。

由于孙杨禁药争议缠身，何顿（Mack Horton）拿下银牌后，拒绝与孙杨在颁奖台合照，中国国营英文报纸「中国日报」（China Daily）报导批评何顿，内文写「他的荒诞行径羞辱了自己」。

中国日报的报导指出：「很显然，这种举动相当无礼，并欠缺最基本的风度，不跟孙杨同台并非表达抗议，而是侮辱。」

中国共产党的喉舌「人民日报」（People's Daily）批评何顿「言行夸张且傲慢」，并在新浪微博（Weibo）帐号贴文说：「（这种）行为冒犯到对手、国际游泳总会（FINA）、比赛规则与道德」。

中国中央电视台（CCTV）则称何顿是「小丑」。

微博的用户也相当尖酸刻薄，一名网友说：「好好伺候何顿」，还有网友骂何顿是「人渣」。

FINA允许孙杨参加本届世界游泳锦标赛，但世界反禁药组织（World Anti-Doping Agency, WADA）则针对FINA的决定，向体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提起上诉。

2014年的药检呈阳性反应后，孙杨曾被禁赛3个月，但他宣称是为心脏问题使用的。国际游泳总会外流的禁药小组报告指出，去年检测人员造访时，孙杨用槌子砸碎血液样本。

美国泳将格雷沃斯（Matt Grevers）表示，许多选手「不信任」孙杨。世界纪录保持人金恩（Lilly King）也说，何顿拒绝与孙杨在颁奖台上合照，获得各国运动员「如雷掌声」。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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