此内容发布于2019年8月23日 上午1:35

（法新社华盛顿22日电） 美国「纽约时报」（The New York Times）今天报导，以色列已对伊拉克一处军火库发动至少一次空袭。

准军事部队「人民动员」（Hashed al-Shaabi）在伊拉克的训练基地与军火库过去一个月发生一连串爆炸。人民动员大部分是由亲伊朗民兵组成。

以色列已多次轰炸邻国叙利亚的伊朗目标，但行动范围扩大到伊拉克，可能会破坏华府与巴达格（Baghdad）当局之间的关系。1981年，伊拉克曾发生奥西瑞克（Osirak）核反应炉遭以色列空袭的事件。

纽时报导，一名资深中东情报官员表示，以色列上个月轰炸巴格达北方的一处基地；两名美国官员则声称，以色列近日在伊拉克发动多次空袭。

人民动员副指挥官穆哈迪斯（Abu Mehdi al-Muhandis）已表明这波袭击是华府所为。他身为民兵首领，怀有强烈的反美意识，美方因此将他列入恐怖分子黑名单。

但人民动员的首领费雅（Faleh al-Fayyadh）撤回相关指控，表示调查仍在进行。

他表示，「初步调查」发现这些事件为「外部预谋行为」。

费雅还说，调查将继续进行到能准确指出责任归属，以致采取适当立场。（实习编译：陈意安/核稿：卢映孜）

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