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此内容发布于2018年6月14日 上午6:05 最后更新 - 2018年6月14日 -06:05

（法新社日内瓦14日电） 针对印度和巴基斯坦据称在争议性领土克什米尔施暴，联合国人权事务高级专员扎伊德的办公室今天首度发布报告，扎伊德并主张对当地侵犯人权行为进行大规模调查。

扎伊德・拉阿德・胡笙（Zeid Ra'ad Al Hussein）表示，他将强烈要求下周召开新议程的联合国人权理事会（UNHRC）「考虑设立调查委员会（COI），对克什米尔（Kashmir）传出侵犯人权的事件进行广泛的独立国际调查」。

COI是联合国（UN）最高层级调查之一，通常针对叙利亚冲突这类重大危机事件启动。

联合国人权事务办公室发布新闻稿表示，这是联合国首度针对克什米尔暴力事件发布报告，内容凸显「当地维安势力的暴力行为长期未受惩罚」。报告涵盖2016年1月至今年4月的可疑侵犯人权事件。

自从1947年英国殖民统治结束后，原为喜马拉雅山王国的克什米尔被瓜分为印度区和巴基斯坦区，印巴两国都宣称拥有这块领土。其中克什米尔印度区存在武装团体，他们要求独立或并入巴基斯坦，因此印度当局在当地部署约50万军力。

由于印度安全部队2016年7月射杀22岁的脱印武装团体指挥官瓦尼（Burhan Wani），引发克什米尔印巴两区边界沿线持续数月爆发致命冲突。

报告表示，扎伊德当时对这些被联合国称之为「大型且史无前例」的抗议行动感到忧心，因此和印度与巴基斯坦的政府代表会面，并要求能够「无条件进入」克什米尔。

然而扎伊德的要求遭到两国政府拒绝，他的办公室于是开始从远端监督当地情势，并促成今天这份报告的诞生。

联合国人权事务办公室的报告主要锁定克什米尔印度区，当中指控印度军队须为估计145人遭违法杀害负责。这个人数，远多于当时外界估计印度军队在当地杀害的20人。

扎伊德在报告中说：「印度当局有必要立即采取有效步骤，避免维安势力在克什米尔犯下无数过度使用暴力的行为再度发生。」

至于在巴基斯坦控制的克什米尔区域，报告也指认「一系列侵犯人权事件」，但「程度或幅度都不如印度区，且较偏向结构性问题」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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