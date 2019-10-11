此内容发布于2019年10月12日 上午12:35

（法新社洛杉矶11日电） 美国南加州野火在强风助长下蔓延，今天迫使约10万人撤离，有30多栋建筑与民宅损毁，有关当局警告火势可能要花好几天才能扑灭。

消防官员说，截至今天傍晚，最猛烈的鞍脊火灾（Saddleridge fire）在圣费南多谷（San Fernando Valley）地区烧掉3052公顷。圣费南多谷位于洛杉矶市中心以北约32公里处。

他们还说，到了今天傍晚，有至少31栋建筑受损或烧毁，有13%的火势已经控制住。

消防官员说，波特农场（Porter Ranch）地区一名50多岁男子在奋力扑灭住家火势时，心脏病发身亡。

在低湿度与圣安娜（Santa Ana）焚风吹拂下，这场火灾昨晚因不明原因从希尔马市（Sylmar）爆发，之后迅速获得控制。

洛杉矶市消防局（LAFD）局长特瑞札斯（Ralph Terrazas）在记者会上说：「火势不断变化。」他敦促居民「不要等着撤离」，「如果我们请你们疏散，请马上离开」。

他说，在直升机洒水与飞机喷洒阻燃剂支援下，目前约有1000名打火弟兄在对抗火势。这场野火导致数条主要公路封锁，此区地铁线、学校与店家也关闭。

同时，约有200名消防人员在扑灭洛杉矶以东河滨郡（Riverside County）的数起火势，其中一场野火蔓延至露营车营地，这起火灾因焚烧垃圾引起。这场名为檀木火灾（Sandalwood fire）的野火烧毁76栋民宅与建筑，一名89岁老妇因无法逃命不幸罹难。

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