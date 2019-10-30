此内容发布于2019年10月30日 下午12:05

（法新社圣地牙哥30日电） 由于国内示威抗议民众与维安部队接连爆发暴力冲突，造成至少20人丧命及7000多人被捕，商家损失超过14亿美元，智利今天宣布取消主办两项重要国际高峰会议。

智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）表示，基于「常识」做出取消主办亚太经济合作会议（APEC）峰会以及COP25气候峰会的决定。

美国总统川普先前表示，他打算于11月16至17日登场的APEC峰会，会晤中国国家主席习近平并搞定美中第一阶段贸易协议，那将会部分终结全球前两大经济体间历时18个月的贸易战。

但历经国内超过10天街头示威抗议后，皮涅拉表示，智利已不适合主办11月APEC峰会以及12月2至13日召开的COP25气候峰会（联合国气候变化纲要公约第25次缔约国会议）。

皮涅拉说：「这一直是非常困难的决定，造成我们很大痛苦，因为我们充分理解APEC和COP25对智利以及对全世界有多么重要。」

但皮涅拉表示，「常识」明确指示，他另有其他优先要务。

他又说：「当一位父亲遭逢问题时，他必须始终把家人摆在其他选项之上。对一位总统来说也一样，总统必须把同胞摆在最优先，置于任何其他考量之前。」

智利正面临数十年来最严重社会危机，尽管皮涅拉宣布一连串措施安抚示威抗议者，但街头运动鲜少消退迹象。

示威抗议民众要求69岁的右翼领袖皮涅拉下台。据富比世（Forbes）杂志估计，皮涅拉的个人财富高达28亿美元（约新台币850亿元）。

抗议民众不满低薪资、低退休金、公共医疗照护简陋、教育不佳，以及贫富差距极大。

皮涅拉上周宣布，将调高最低薪资和退休金，并降低飙涨医疗照护费用以及简并公家机构等。

皮涅拉于28日改组内阁，是自从他于2018年3月掌权以来第3度改组内阁，但街头抗议运动持续未歇。

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