此内容发布于2019年8月22日 下午10:50

（法新社渥太华22日电） 加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）今天表示，除非俄罗斯势力退出乌克兰，否则加拿大反对俄国重返八大工业国集团（G8）行列，拒绝美国总统川普的提议。

七大工业国集团（G7）会议本周末将在法国登场。

方慧兰说：「我想我们都会高兴地欢迎俄国再次寻求成为我们志同道合国家集团、一个信守法律和落实民主国家集团的合格成员。」

她补充道，但首先俄国须「展现出他们想要退出克里米亚（Crimea），并结束唐贝斯（Donbass）的战争」。

俄罗斯曾在1997年加入这群代表富裕民主国家的阵容。

然而，自2014年俄国入侵和并吞原属乌克兰的克里米亚后，俄国就被踢出原有的G8框架。俄国总统蒲亭也被控在英国及欧洲其他地区精心安排谋杀，并企图操控2016年美国大选，导致川普出乎意料胜选。

方慧兰追忆，当时欢迎俄国回归是「完全正确」的。

她解释：「当时的七大工业国集团是对一个民主化、重建后的俄国，释出善意。」

但接着，俄国却嚣张违反国际法，侵犯和并吞克里米亚，更变本加厉在唐贝斯开战。「这才导致俄国被剔除」。

英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国等G7国家领袖，24至26日将在法国西南部城市比亚里兹（Biarritz）集会。（实习编译：陈意安/核稿：徐睿承）

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