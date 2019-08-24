此内容发布于2019年8月25日 上午1:20

（法新社旧金山24日电） Google一向以鼓励员工畅所欲言而为人熟知，但却要求员工专注在工作，不要和公司同事辩论政治议题。

美国总统川普（Donald Trump）曾多次在不同场合抨击Google对他和他的支持者有偏见。Google则一再重申，这些说法都是没有根据。

Google昨天公布最新职场守则，上头写着：「和同事分享资讯，交流想法有助营造社群，但因政治和近期新闻事件激辩而扰乱上班日，则不能达到同样目的。」

Google要求员工在内部留言板和其他论坛交流时，要当个负责、助人并体贴的人。

「我们主要负责的工作，是做那些我们被聘来所该做的事，而不是在上班时间，为了和工作无关的议题激辩。」

Google在新版职场守则指出，员工在公司内部发表的评论，无论意图为何，都可能被公开，并错误的被归咎于公司，造成错误的印象。

守则中提到：「我们全都可以自由的提出想法，在彼此尊重的情况下，质疑、辩论公司的作法，因为那正是我们企业文化的一部分。」

「留意不要对Google产品或业务发表错误或误导的言论，那可能会破坏人们对Google产品，和对我们工作的信任。」

一旦违反职场守则，经理人或论坛管理者已获指示介入，撤除评论，终止讨论，甚至祭出纪律处分。

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