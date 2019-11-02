此内容发布于2019年11月2日 下午11:20

（法新社北马其顿共和国史高比耶2日电） 塞尔维亚对俄罗斯空防系统感兴趣，美国特使巴默则在北马其顿接受电视台访问时表示忧心，并警告贝尔格勒当局在购买俄国设备方面须「小心谨慎」。

在1日深夜播出的访问中，美国特使巴默（Matthew Palmer）告诉Elsat电视频道说：「我们当然会担心，不光只因要在塞尔维亚境内部署俄罗斯军事装备，还有塞尔维亚可能向俄罗斯购买重要武器系统。」

巴默指的是，塞尔维亚上周在Slavic Shield-2019防御演习中，部署了俄制S-400飞弹系统和铠甲（Pantsir）高射炮和飞弹系统。

根据俄罗斯国防部所言，这是这两种武器系统首次在俄罗斯以外地区参与军事演习。

尽管北大西洋公约组织（NATO）伙伴强力反对，这类系统已部署在叙利亚境内，土耳其也已向俄国购买S-400系统。

这两种武器提供多层空防网络，被许多人视为是全球最先进空防系统之一。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）表示，他的国家希望得到这些武器，但唯一的办法是俄罗斯愿意提供，否则我们无法取得它们。

美国对西巴尔干半岛国家（Western Balkans）特别代表巴默告诉Elsat说：「我们希望我们的塞尔维亚伙伴对任何这类交易小心谨慎。」

塞尔维亚在历史上与俄罗斯关系密切，在棘手的科索沃问题方面也获俄罗斯支持，且都信奉东正教。

与塞尔同属前南斯拉夫联邦共和国的蒙特内哥罗2017年加入北约，令俄罗斯大为不满，亟欲在这个地区保有影响力。

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