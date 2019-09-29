此内容发布于2019年9月29日 下午5:20

（法新社维也纳29日电） 奥地利下议院国民议会改选投票今天登场，根据部分开票结果的预测，前总理库尔茨领导的人民党（OeVP）得票率37%，可望成为第一大党，但可能要结合其他政党筹组联合政府。

根据部分开票结果的初步预测显示，33岁的库尔茨（Sebastian Kurz）领导的人民党拿下37%选票，比起上届2017年5月国会大选多出将近6个百分点，但人民党依然无法独自筹组政府。

极右派的自由党（FPOe）可能是这次选举的最大输家，得票率大约16%，相较上届选举下滑10个百分点。

2017年国会大选结束后，中间偏右的人民党与自由党组成联合政府，没想到自由党今年5月爆发奥地利版「通俄门」丑闻，联合政府组成才18个月便告瓦解，国会因此提前改选。

得到大约14%选票的绿党（Greens）成为这次选举大赢家。上次国会选举绿党得票率3.8%，没有跨过4%门槛，因此没能拿下任何席次。

中间偏左的社会民主党（Social Democratic Party）预计拿下22%得票率，自由派政党新奥地利与自由论坛（NEOS―The New Austria and Liberal Forum）则获得大约7%选票。（译者：陈彦钧）

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