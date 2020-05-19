此内容发布于2020年5月20日 上午12:35

（法新社巴黎19日电） 研究人员今天说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封城，使得2020年全球出自化石燃料的二氧化碳排放量预估最多可减7%，为二战来最剧烈降幅，但对长期全球暖化几无影响。

研究人员分析疫情对二氧化碳排放量的冲击，而首篇经过同侪审查的报告今天发表于「自然气候变迁」（Nature Climate Change）。报告提到，4月初时，防疫封锁行动使得全球碳污染比去年同期减少17%。

2020年头4个月，中国、美国、欧洲联盟与印度减少的排放量占整体的2/3，相当于超过10亿吨的二氧化碳。

工业与能源业去年燃烧化石燃料所排放的二氧化碳量，达到370亿吨新高纪录。

伦敦东安格利亚大学（University of East Anglia）丁道尔气候变迁研究中心（Tyndall Centre for Climate Change Research）教授勒克瑞（Corinne Le Quere）说，为对抗疫情「局限人口移动，在能源用量与二氧化碳排放量上引发剧烈变化」。

同时也是研究主笔的勒克瑞说：「不过，这种极端减量情况可能是暂时性的，因为这并未反映经济、交通或能源系统结构上的改变。」

勒克瑞与团队估计，如果全球经济打破外界预期于6月中旬前恢复到疫情前状态，2020年二氧化碳排放量预计将仅减少4%；不过，如果封锁措施持续一整年，二氧化碳降幅将来到约7%。

气候危机是2019年全球最热门话题，然而，随着疫情席卷全世界，造成近500万人确诊、逾32万人不治，各方注意力也有所转移。

不过，专家警告，气候威胁依旧存在。

英国气象局哈德利中心（Met Office Hadley Centre）气候冲击研究领导人贝兹（Richard Betts）说，大气中的二氧化碳量仍在持续增加，疫情对此几乎毫无影响。

他说：「我们必须停止排放二氧化碳，而不是减缓排放速度。」

他说，因为「这就像在浴缸注水，我们只是稍微把水龙头转小，而不是整个关闭。水还是会增加，只是没那么快」。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

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