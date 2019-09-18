此内容发布于2019年9月18日 上午4:20

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦众议院司法委员会今天举行听证会，调查总统川普是否妨害司法，川普前竞选总干事李万度斯基在听证会中极力捍卫前老板川普，让民主党议员大为不满。

李万度斯基（Corey Lewandowski）在听证会上的违抗态度，让民主党议员感到沮丧。他们试图以潜在的妨害司法和特别检察官穆勒（Robert Mueller）有关俄罗斯干预2016年美国总统大选的「通俄门」报告等问题，来压制李万度斯基。

总统大选期间曾经负责替川普操盘，但选后未进入白宫工作的李万度斯基，抨击通俄门调查「充斥着许多仇视川普的人士，他们有自己的盘算：要搞垮正当当选的美国总统」。

他说：「至于真的勾结或阴谋，并不存在。倒是（川普）当选那天起，便一直受到骚扰。」

李万度斯基的表现激怒了民主党议员，却立刻吸引川普的注意，川普推文说：「李万度斯基如此漂亮的开场陈述！谢谢你！」

听证会上民主党议员质问李万度斯基，关于特检报告中提到总统川普请他敦促时任司法部长的塞申斯（Jeff Sessions）挡下穆勒的调查。

李万度斯基答询时不断说，白宫下令要他别讨论一些特定的谈话内容。又说：「白宫已指示我，不能揭露我与总统曾讨论的实质内容。」民主党议员一时之间拿他没办法。

对于李万度斯基所说「白宫指示」等托辞，民主党联邦众议员柯恩（Steve Cohen）质问：「你不觉得这是妨害司法吗，你不觉得这是违法吗? 」

李万度斯基则巧妙回答说：「议员，总统没有要我做任何违法的事。」

正在考虑竞选联邦参议员的李万度斯基，是继前特别检察官穆勒之后首位出席众院司委会弹劾听证会的证人。

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