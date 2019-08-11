此内容发布于2019年8月11日 上午6:05

（法新社布拉格10日电） 捷克布拉格同志骄傲大游行今天登场，约3万人不畏雨势上街共襄盛举。同时，邻国波兰也举行男同志游行，整场活动和平进行。3周前波兰才有一场LGBT集会遭民族主义者攻击。

捷克同志节活动为期一周，今天迎来同志骄傲大游行（Prague Pride parade）。活动发言人兰包斯科娃（Bohdana Rambouskova）说：「在谘询警方后，我们估计共有3万人参与游行。」

兰包斯科娃告诉法新社：「一切都进行很顺利，一切都很好，除了天气。游行期间都在下雨。」

兰包斯科娃指出，去年的同志大游行吸引4万名男女同性恋、双性恋、跨性别者和支持者参与。

虽然一般来说，同志节都能顺利举行，但当地媒体报导，今年的活动遇到一些突发状况。

8日有人在布拉格市中心焚烧彩虹旗帜，还有人在举办同志相关研讨会和其他活动的岛屿上发射照明弹。

此外，布拉格清洁人员今天必须擦去游行路线上遭人泼在楼梯上的油。

波兰城市普洛克（Plock）也举行男同志游行，吸引约2000人共襄盛举。对此，数百名极右翼民族主义者举行抗议活动，反对这场游行。

3周前，波兰城市比亚里斯托（Bialystok）举行LGBT集会，却遭到一名民族主义者攻击。因此，普洛克市男同志游行过程中，当局派驻大量警方在场，才确保游行和平进行。

身为保守的天主教国家，在波兰，同志一直是热门讨论议题。执政的法律正义党（PiS）抨击，赋予同志权利将会威胁传统家庭价值。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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