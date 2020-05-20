此内容发布于2020年5月20日 上午7:05

（法新社里约热内卢19日电） 2019冠状病毒疾病疫情肆虐全球，迄今夺走逾32万条人命并重创经济，拉丁美洲也开始感受到疫情的威力，巴西当局今天通报新增1179人不治，是疫情爆发以来最高的单日通报死亡数。

巴西过去24小时新增1179起死亡病例，单日死亡人数首度破千，尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已夺走众多人命，巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro ）丝毫不以为意，宣称不过是「小感冒」。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，截至台湾时间20日下午6时左右，巴西确诊病例累计超过27万1000人，仅次于美国和俄罗斯，确诊数高居全球第3。巴西疫情迅速恶化，预计6 月初以前都不会到达高峰。

拉丁美洲其他国家的疫情也逐步升温，其中包括秘鲁（9万9483例确诊，2914人不治）、墨西哥（5万4346 例确诊，5666人不治）、智利（4万9579例确诊，509人不治）、厄瓜多（3万4151例确诊，2839人不治）。

在智利，食物短缺和高失业率问题已经引发暴力示威，当局在首都圣地牙哥的贫困社区部署军队，以协助控制情势。

位于北美洲的美国疫情前景同样黯淡，今天公布的数据模型显示，到6月中旬，美国染疫死亡人数预计会突破11万3000人，总统川普面临的压力也将与日俱增。

美国迄今累计超过150万起确诊病例，逾9万1000人病故，是全球疫情最严重的国家。（译者：刘文瑜/核稿：陈彦钧）

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