此内容发布于2020年2月26日 上午12:35

（法新社旧金山25日电） 媒体娱乐巨擘迪士尼公司执行长艾格（Bob Iger）带领公司成为无庸置疑的好莱坞龙头后，今天正式交棒给效力迪士尼27年的包正博（Bob Chapek）。

迪士尼公司（Walt Disney Co.）今天表示，迪士尼董事会任命在迪士尼有27年资历的包正博担任新任执行长，立即生效。

迪士尼透过声明表示，担任执行长15年的艾格将转任董事会执行主席，他「将指导公司创新工作」。

69岁的艾格与分析人士通话时表示，他的当务之急是迪士尼串流服务及票房收入所仰赖的创新内容。

艾格提前2年交棒的背后原因，是为了让60岁的包正博掌理迪士尼「神奇王国」（Magic Kingdom）复杂娱乐营运事务的日常运作，艾格才能专心创作成功的迪士尼作品。

艾格解释将执行长职务交棒给包正博的原因时表示：「就是这么简单，一切水到渠成，时机点似乎刚刚好。」

提前交棒的决定让艾格有2年时间来帮助包正博熟悉对他来说较为陌生的迪士尼领域。艾格与迪士尼的合约明年年底期满。

曾在影视发行商「亚马逊工作室」（Amazon Studios）负责全球策略事务的风险资本家波尔（Matthew Ball）就交棒一事对法新社发表看法：「就许多方面来看，时机点都很奇怪。」

「但就其它方面来看，又好像没什么问题。艾格多年来一直想退休，公司也不曾如现在一般强盛。」

波尔特别用「企业枢纽」形容艾格，肯定他在串流电视业务方面的贡献，也认为影片串流服务Disney+的成功，显示Disney+团队已准备好在艾格离开迪士尼后蓬勃发展。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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