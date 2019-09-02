此内容发布于2019年9月2日 上午9:05

（法新社安塔那那利佛2日电） 教宗座驾通常由大型车业集团设计和生产，但教宗方济各首访马达加斯加将乘坐在地制造的座驾，不但内装简约，呼应他不喜浮夸作风，更破例不用防弹玻璃，以示「亲民」。

教宗座驾是为方便教宗在户外向成千上万欢迎群众致意而特别设计的机动车。教宗方济各（Pope Francis ）4日将出访位于印度洋的3个非洲国家：莫三比克、马达加斯加和模里西斯，马达加斯加方面已为他准备洁白、有两面梵蒂冈旗装饰的敞篷座驾，制造商是当地的卡伦吉公司（Karenjy，马达加斯加语意指「漫步」）。

马达加斯加教宗座驾的设计遵循既定原则，包含保护教宗免于日晒雨淋的高车顶、旋转座椅和四面环绕玻璃。不过，和经典设计不同的是，马达加斯加教宗座驾没有防弹顶罩。

卡伦吉代表乔托迪（Jean Fleuris Jaotody）表示，座驾设计完全符合梵蒂冈所提规格。方济各的马达加斯加访问行程副召集人拉裘利森（Father Germain Rajoelison）指出：「教宗选择不用防弹玻璃。他想要简单车款。」

「他不喜欢有墙隔开他（和信众）。他真心想亲近民众。」

卡伦吉行销长鲁塞（Henry Roussel）表示：「教宗方济各使用本地生产座驾这件事具强烈象徵意义，也带给人们希望。这是对马达加斯加工艺技能的肯定。」

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