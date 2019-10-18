此内容发布于2019年10月18日 下午11:20

（法新社纽约18日综合外电报导）根据今天揭露的文件，737 MAX型飞机认证幕后一名波音（Boeing）机师在2016年曾告诉同事，「操控特性增益系统」（MCAS）模拟测试时「运作不受控制」。

根据即时通讯纪录，波音737 MAX首席技术机师佛克纳（Mark Forkner）表示，防失速系统MCAS在模拟测试期间表现「极糟」，而「我基本上（在未察觉的情况下）骗了监管单位」。

法新社报导，波音早就知道有这些通讯纪录，但数个月后才告诉美国联邦航空总署（FAA），令外界再度怀疑波音早在发生两起空难前就知道737 MAX系统有问题，并质疑波音是否在调查过程对监管单位诚实坦率。

波音股价今天重挫6.8%，收344美元。飞航专家表示，这起事件的曝光可能进一步延迟737 MAX复飞时间。

印尼狮子航空（Lion Air）和衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）去年10月和今年3月相继发生737 MAX坠机事故，造成346人丧生。737 MAX之后遭到全球禁飞。

这两起空难与航空总署对737 MAX认证情况受到多个单位的调查，包括司法部及国会委员会，而波音执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg）预定在本月稍晚赴国会作证。

根据初步调查，在狮航与衣航的两起空难中，MCAS 因为错误感应读数而突然将机鼻朝下，妨碍机师在起飞后控制飞机的能力。

航空总署在认证期间根据与佛克纳及其他波音人员的互动情况判断，MCAS系统只会在罕见情况下启动，并不会对飞安构成威胁。

航空总署批评波音「好几个月前」就知道有上述即时通讯纪录，但直到昨天才向飞安监管人员披露。

航空总署署长狄克森（Steve Dickson）在致米伦伯格的信中表示：「我昨夜审视一份波音昨晚呈交运输部的文件，内容令人担忧。」

「我得知波音几个月前就在档案中发现这份文件，我希望你立即解释有关这份文件的内容，以及波音为何延误向安全监管单位公布这份文件。」

航空总署表示，已经向国会议员及运输部督察长回报对波音的疑虑。

波音发言人说，米伦伯格已致电狄克森，回应「他信中提到的疑虑」，并向航空总署保证公司会「尽所能采取一切措施让MAX安全恢复营运」，并表示公司已在今年稍早将通讯纪录提供给「适当的调查当局」。

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