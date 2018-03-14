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此内容发布于2018年3月14日 上午1:05 最后更新 - 2018年3月14日 -01:05

（法新社伦敦14日电） 英国物理学家霍金与世长辞，享寿76岁。他是英国当代最着名的科学家，因患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症，一生多在轮椅上度过，但他把每天当最后一天，奉献一生致力解开宇宙奥秘。

霍金被喻为是继爱因斯坦（Albert Einstein）后最才华洋溢的理论物理学家，他辞世的3月14日，正好是爱因斯坦139岁生日。

霍金（Stephen Hawking）出生于1942年1月8日，也就是现代科学之父伽利略（Galileo Galilei）逝世的300年后。霍金相信投入科学研究是他的使命，但命运却残酷地对待他。

霍金因患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis, ALS）而瘫痪，一生多数时间在轮椅上度过。肌萎缩性脊髓侧索硬化症是一种运动神经元疾病，俗称「渐冻症」，会攻击控制自主动作的神经元。

值得关注的是，霍金无畏只能活几年的预言，克服了行动和语言能力逐渐衰退的身体状况。这种症状导致他瘫痪，只能透过电脑语音合成器沟通。

法新社报导，霍金曾写道：「常有人问我：你对患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症有什么感想？答案是，没什么想法。我试着尽可能过着正常生活，对于自己的病不要想太多，或不要对因为生病而不能做很多事感到遗憾，虽然这种事其实不多。」

不过，霍金一点都不平凡。

在他日益失去用处的躯壳之下，藏着一颗思想敏锐的头脑，陶醉于宇宙世界本质，亟欲探索宇宙是如何形成，以及可能如何结束。

他曾说：「我的目标很简单，就是彻底了解宇宙，探究宇宙为什么是这个模样，以及到底为什么存在。」

霍金对宇宙的研究，大多聚焦于结合关于时空的相对论，以及探究宇宙最小分子行为的量子理论，以解释宇宙起源以及如何运行。

1974年，霍金在32岁时进入英国声望卓着的科学机构皇家学会（Royal Society），成为最年轻的研究员之一。

1979年，霍金获得剑桥大学卢卡斯数学教授职位，从牛津大学搬到剑桥大学，研究理论天文学和宇宙起源论。上一个获得这个职位的是17世纪英国科学家牛顿（Isaac Newton）。

霍金最终于2007年65岁时，测试牛顿的万有引力定律，他在美国体验无重力飞行，作为心中盼望的次轨道太空飞行的序曲。

他不是把这趟旅程视为生日礼物而已。他说，他想向世人展现，身体残障不会阻碍他达成目标，也想激发大家对太空的兴趣，他相信人类的命运在太空。

霍金说：「我觉得，如果不进入太空，人类没有未来。我相信地球生命处于日益升高的风险之中，可能在天灾中毁灭，像是突然发生的全球暖化、核子战争与基因工程病毒等危险。」

他更近期曾说，人工智慧可能有助根除疾病与贫穷，但警告潜藏的危险性。他说：「简而言之，成功创造人工智慧，可能是人类文明史上的最大事件。」

霍金2016年在剑桥大学新人工智慧研究中心开幕典礼上说：「人工智慧有好处，但也会带来危险，就像威力强大的自主武器，或是能让少数人压制许多人的新方法。」

霍金1956年与魏德（Jane Wilde）结婚，育有3名子女。两人结婚25年后分开，之后霍金娶了曾当他看护的梅森（Elaine Mason），这段婚姻在家暴指控中破碎。

霍金与魏德的爱情故事翻拍成2014年电影「爱的万物论」（The Theory of Everything），英国演员艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）凭着饰演霍金的表现，荣获奥斯卡金像奖最佳男主角肯定。

霍金也赞赏艾迪瑞德曼获颁小金人的演技，据称他曾说，他在欣赏这部片时，觉得是在看自己。

他也是2013年纪录片「霍金」（Hawking）的主角，他在片中反映他的人生态度，他说：「由于每一天可能是我的最后一天，我渴望善用每分每秒。」（译者：张晓雯/核稿：郑诗韵）

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