此内容发布于2019年7月30日 下午11:05

（法新社华盛顿30日电） 今天公布的民调显示，美国选民有过半数认为总统川普是种族主义者。

奎尼匹克大学（Quinnipiac University）的民调显示，有51%受访者认为川普是种族主义者，45%受访者说他并非种族主义者。

若依受访者的肤色来看结果，46%白人受访者说川普是种族主义者，50%说他不是；80%非裔受访者说他是种族主义者，只有11%认为他不是。

对西语裔选民而言，55%受访者说川普是种族主义者，44%说他不是。

从性别角度来看，女性认为川普是种族主义者的比例可能比男性高。41%男性说他是种族主义者，55%说他不是；59%女性认为川普是种族主义者，36%说他不是。

大多数受访选民（61%）认为国会不该开启动弹劾川普的程序，只有29%认为应该这么做。

全美各地共有1306人参与奎尼匹克大学在7月25日到28日所做的民调，抽样误差在正负3.4个百分点。

川普因宣扬「欧巴马出生地质疑者」（birther）的谎言，指前总统欧巴马并非出生于美国，入主白宫期间还曾多次以言论攻击移民及着名的非白人政治人物，而被控为种族主义者。

但川普今天在白宫向记者坚称，他是「世界上最不带种族主义色彩的人。」

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