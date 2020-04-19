此内容发布于2020年4月20日 上午1:35

（法新社义大利法沙诺19日电） 凡妮萨（Floriana Fanizza）黯然看着芹菜田，无语问苍天，因为受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响采收工奇缺，她满田的农作物，苦无人来收成。

义大利为防疫祭出6周封城措施，让农民苦不堪言，而除了担心疫情，超过半世纪以来最严重的旱灾，也让农人叫苦连天。

义大利最大农业工会「农牧协会」（Coldiretti）表示，受到边境封锁、餐厅关门、季节性员工缺工影响，蔬果产业10家有4家快撑不下去。

凡妮萨家族在南义海岸普利亚（Puglia）附近的法沙诺（Fasano）经营农场，3月全国进入封锁状态后，部分采收工因担心健康待在家，以致他们没有足够人手采收芹菜和芜菁等作物。

41岁的凡妮萨表示：「我们需要7到8人才够，希望找得到人手，不然就得减少产量。」

正常情况下，义大利农产业季节工多达35万人，但义大利农业部表示，今年受到疫情影响，缺工可能高达25万至27万。

农牧协会表示：「必须尽快拿出作为，因为草莓、芦笋、朝鲜蓟，还有瓜、番茄和椒类等温室蔬果，都要开始采收了。」

农人要担心的不只有2019冠状病毒疾病，义大利现在还经历着60年以来最干的春天，今年开春至今的降雨量仅有往年的一半。

凡妮萨表示：「很久没下雨了，土地干渴，对小麦而言尤其不利。」

「情况很严重，我们需要灌溉农田。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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