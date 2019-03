(法新社卡拉卡斯29日电) 国际红十字会(Red Cross)今天宣布,约两周时间内将开始在深陷危机的委内瑞拉配发人道援助物资。

法新社报导,红十字会与红新月会国际联合会(International Federation of the Red Cross and Red Crescent)会长罗卡(Francesco Rocca)表示:「我们估计约在15天内准备提供援助。」

罗卡在委国首都卡拉卡斯(Caracas)的记者会中说:「我们希望首先援助65万人。」(译者:徐睿承)

