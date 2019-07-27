此内容发布于2019年7月27日 上午6:50

（法新社华盛顿26日综合外电报导）美国白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，美国政府不会干预汇市让美元走贬。但对某些经济学家来说，光是白宫讨论干预货币市场，就是个爆炸性消息。

过去一周总统川普曾与他的经济团队会面，白宫国家经济会议（National Economic Council）主席柯德洛表示：「我们在政策上已排除干预汇市的可能性。」

牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家达科（Gregory Daco）发推文说：「（川普）政府正认真考虑干预汇率…这件事本身就十分令人担心。」

他告诉法新社：「我认为这是未来12个月的关键风险。」

川普一再指控中国和德国等国，藉着汇率走软占便宜，提高对美国的出口；但美国政治新闻机构Politico今天报导，川普驳回白宫贸易强硬派纳瓦洛（Peter Navarro）提出促贬美元弥补损失的想法。

川普本月初发推文说：「中国和欧洲正在玩大规模的汇率操纵游戏，并向其体系注入资金以便与美国竞争。」

皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）负责人波森（Adam Posen）说，近来外界日益揣测川普正考虑推出改变汇率的措施，因此柯德洛认为他有义务说清楚白宫的政策。

曾任职英格兰银行的波森也警告：「如果我们因为量化宽松或松绑货币，开始攻击日本和中国的汇率政策，最后害到的会是我们自己。」

美国成长速度比其他许多主要贸易伙伴快，那些经济体成长如果放慢，他们的货币往往会贬值，让他们的出口较具竞争力。

波森告诉法新社，欧元跟美元比起来相对疲软，因为欧洲经济成长趋缓，但试图反制「可能会造成更多经济伤害」。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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