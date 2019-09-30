此内容发布于2019年10月1日 上午12:50

（法新社旧金山30日电） 美国司法部今天表示，旧金山华裔旅游业者彭学华被控为中国从事间谍活动，联邦调查局（FBI）发现他多次透过秘密情报传递点转交现金，并取得储存敏感资讯的SD记忆卡。

司法部说，归化美国公民的彭学华（Edward Peng Xuehua，音译）27日在加州海威德（Hayward）被捕，在10月2日举行拘留听审前不得保释。

他被控为中国担任非法外国代理人，向中国国家安全部官员提供美国国家安全机密资讯。

联邦检察官说，56岁的彭学华是「受过训练的间谍」，透过交换机密国安资讯换取现金。

根据法院文件，在6次不同行动中，彭学华在北加州和乔治亚州的饭店收取包裹。检方表示，他在其中4次行动中，取得内有SD卡的包裹，并留下总额7万美元的现金给他的消息人士。

法院文件显示，彭学华与一名中国情报官员会面后，从2015年3月开始从事间谍活动。检方说，他在2015年6月完成一次测试行动，到2018年6月间又完成5次交易。

检方说，彭学华每次行动模式无所不同。诉状说，他的消息人士会把SD卡夹在书中，再用袋子包起来交给饭店柜台，指名留给Ed。

调查人员说，彭学华取得SD卡后便飞往北京，把东西交给中国国家安全部官员。

彭学华2001年持商务签证首度赴美，并以非移民工作者合法居留，2006年结婚后成为永久居民，6年后归化美国公民。

他曾合法注册成立一家旅行社，接待计划赴美求学的中国学生。

美国助理司法部长德梅斯（John Demers）说：「他的落网暴露并破坏了那些中国情报人员不必踏入美国便能搜集这类情报的行动。」

「这起案件说明了中国间谍活动的严重性以及美国制止它们的决心。」

假如担任非法外国代理人罪名成立，彭学华将面临最高10年徒刑和25万美元罚款。美国司法部经常以这类罪名处理间谍案。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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