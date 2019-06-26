（法新社迈阿密26日电） 美国民主党总统初选辩论今、明两天在佛罗里达州迈阿密登场，今天将有第一批10名参选人上台，其中最受瞩目的是联邦参议员华伦，她主张自己的进步政策能击败现任总统川普。

预计会有数以百万计选民观看辩论会，分两天举行的辩论高潮将在明天，包括前副总统拜登、民调暂居第2的佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）届时都将上台，台湾移民之子、民主党史上首位争取总统候选人提名的亚裔创业家杨安泽（Andrew Yang）同样排定明天登场。

尽管华府政局持续闹哄哄，一些提前投票州竞选活动也早已如火如荼，但地处美国中心地区的民众却是要到今天才会首次关注2020这场大选，听听先前不熟悉、现在才要向全国同胞自我介绍的参选人怎么说。

各参选人发言时间将不到10分钟，但他们势必会想带着胜利下台，不只阐述政见、吸引新金主，也要让自己在新闻版面上占有一席之地。

今天上场的参选人以70岁的麻州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）民调最高，她将试着维持这股气势；但各界最瞩目的还是明天登场的拜登。目前民调前5名的参选人有4人会在明天上场，因此华伦今天上台，颇有替明天主秀暖身意味。

华伦的政见比其他参选人都还明确，而在民调领先的两位白人男性前辈今天都不会上场，少了许多复杂度的情况下，她今天可能还有余裕更详细说明政见，像是制定富人税、分拆大型科技公司等等。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

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