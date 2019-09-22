（法新社洛杉矶23日电） 第71届艾美奖颁奖典礼今天在洛杉矶登场，「绝命毒师」男星布莱恩克兰斯顿今天以向电视的黄金时代致敬开场，「冰与火之歌：权力游戏」和「副人之仁」为争取荣耀最后一博。

本届艾美奖跟今年的奥斯卡一样没有主持人，上台当「救援投手」的「绝命毒师」（Breaking Bad）男星布莱恩克兰斯顿（Bryan Cranston）说：「电视从未如此壮大，电视从未如此重要，电视也从未如此美好过。」

「冰与火之歌：权力游戏」（Gameof Thrones）与「副人之仁」（Veep）两部历久不衰的美国有线频道HBO当红作品，成功帮HBO拉抬在小萤幕的表现。这两部作品在素有电视界奥斯卡之称的艾美奖共获74座奖项的认可下，名列荣获最多奖项的影集之列。

这两部影集都期盼在本届颁奖典礼上，为破纪录的获奖成绩锦上添花，然后带着最终季告别洛杉矶星光熠熠的微软剧院（Microsoft Theater）。

尽管冰与火之歌充满争议的最终章激怒许多粉丝，不过艾美奖赢家取决于美国国家电视艺术与科学院（Television Academy）2.4万多名成员的投票。

根据娱乐新闻网站Deadline奖项编辑韩蒙德（Pete Hammond）说法，这部奇幻史诗巨作有「势不可挡」的机会获得最大奖戏剧类最佳影集。

他表示：「结局虽有些争议，但这显示这部电视作品的影响力。我没看到同类别中有任何作品能与之相比，它的观众都会准时守在电视机前。」

政治嘲讽剧「副人之仁」曾在2015年、2016年与2017年连续夺下喜剧类最佳影集，但因为女主角茱莉路易丝卓佛（Julia Louis-Dreyfus）罹患乳癌，不得不停拍，去年无缘角逐奖项。不过「副人之仁」今年以广受好评的最终季回归，并获得喜剧类最佳影集与喜剧类最佳女主角等奖项提名。

在今年艾美奖无主持人的情况下，9位获得提名的冰与火之歌演员将轮番上台颁奖，美国福斯（Fox）电视台希望从收视低迷的全球文化现象中，提高最终收视率。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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