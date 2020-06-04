此内容发布于2020年6月4日 上午8:35

（法新社伦敦4日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情阴影笼罩下，英国首相强生（Boris Johnson）今天于主持一场疫苗募款峰会前，呼吁开启「全球卫生合作新纪元」。

法新社报导，这场峰会线上举行，目的是为因疫情搁置的免疫接种计画筹募74亿美元（约新台币2220亿元），并将发起新筹款活动，为可能的新型冠状病毒疫苗提供支持。

强生发表声明指出：「我希望这场峰会将是世界团结一致的时刻，人类联手对抗疾病。」强生还说，他希望这将「开创全球卫生合作新纪元，我相信这是当今我们此生中最重要的共同努力」。

逾50个国家参与今天的线上峰会，美国微软公司（Microsoft）共同创办人暨慈善家比尔盖兹（Bill Gates）等人士也有与会，将为全球疫苗与预防注射联盟（Gavi）筹资。

在未来5年期间，Gavi希望重启中断的免疫接种计画，并提供约3亿孩童价格大幅降低的疫苗。

Gavi与其伙伴也将发起筹资活动，以购买可能的新型冠状病毒疫苗，扩大疫苗生产规模，并支援运送疫苗给开发中国家。

这次疫情全球大流行暴露出国际合作出现新裂痕，尤其是美国总统川普决定退出世界卫生组织（WHO）。

强生指称，帮助开发中国家将使英国等地方受益，英国是这波疫情中死亡总数最多的欧洲国家。

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