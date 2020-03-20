（法新社华盛顿20日电） 美国国务卿蓬佩奥今天要求中国分享更多有关新型冠状病毒的资料，并指中国未能正确处理疫情，害无数生命涉险；北京当局则抨击蓬佩奥说谎，且称美国政府试图归罪于他人。

美国与中国之间越演越烈的斗争，在俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球大流行上又起了新一波冲突。这种疾病最早在中国湖北省武汉市被发现，目前全球超过25万人感染，西方国家的生活纷纷因封锁等防疫措施而受约束。

美国总统川普执意称新型冠状病毒为「中国病毒」，激怒了北京当局。蓬佩奥（Mike Pompeo）和川普同一阵线，他说，北京很早就了解此疾病，因此对科学家有「特殊的义务」。

蓬佩奥在白宫对媒体表示：「这不是报复。我们必须确定，即使到了今天，提供给每个国家的资料组，包括给中国共产党的资料组，能让全世界都可取得。确保人员安全是极度必要的事。」

蓬佩奥先前接受福斯新闻频道（Fox News）访问时说，中国在发现新型冠状病毒之前，让「数十万人」离开武汉、跑到义大利等地，「浪费了宝贵的时间」。如今义大利疫情惨重，境内因2019冠状病毒疾病死亡的人数比中国还多。

蓬佩奥表示：「中国共产党未能正确处理，结果让无数生命陷入险境。」

中国外交部发言人华春莹则以英语推文表达愤怒：「别再说谎了！」她说：「如世界卫生组织（WHO）专家所言，中国的努力让数十万人免于感染。」

另一名中国外交部发言人耿爽也在北京一场简报会中表示，中国付出「巨大牺牲」，为全球健康做出贡献。

他说，美方有些人试图对中国的抗疫战污名化，并把过错推到中国身上。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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