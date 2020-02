(法新社洛杉矶8日综合外电报导)第92届奥斯卡金像奖颁奖典礼明天即将在加州洛杉矶举行,以下为主要入围名单。

●最佳影片奖:

「赛道狂人」(Ford v. Ferrari)

「爱尔兰人」(The Irishman)

「兔嘲男孩」(Jojo Rabbit)

「小丑」(Joker)

「她们」(Little Women)

「婚姻故事」(Marriage Story)

「1917」(1917)

「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time... in Hollywood)

「寄生上流」(Parasite)

●最佳导演奖:

奉俊昊(Bong Joon-ho)/「寄生上流」(Parasite)

陶德菲利普斯(Todd Phillips)/「小丑」(Joker)

山姆曼德斯(Sam Mendes)/「1917」(1917)

马丁史柯西斯(Martin Scorsese)/「爱尔兰人」(The Irishman)

昆汀塔伦提诺(Quentin Tarantino)/「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time... in Hollywood)

●最佳男主角奖:

安东尼奥班德拉斯(Antonio Banderas)/「痛苦与荣耀」(Pain and Glory)

李奥纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio)/「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time... in Hollywood)

亚当崔佛(Adam Driver)/「婚姻故事」(Marriage Story)

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)/「小丑」(Joker)

强纳森普莱斯(Jonathan Pryce)/「教宗的承继」(The Two Popes)

●最佳女主角奖:

辛西娅艾利沃(Cynthia Erivo)/「海芮」(Harriet)

史嘉蕾乔韩森(Scarlett Johansson)/「婚姻故事」(Marriage Story)

瑟夏罗南(Saoirse Ronan)/「她们」(Little Women)

莎莉赛隆(Charlize Theron)/「重磅腥闻」(Bombshell)

芮妮齐薇格(Renee Zellweger)/「茱蒂」(Judy)

●最佳男配角奖:

汤姆汉克斯(Tom Hanks)/「知音时间」(A Beautiful Day in the Neighborhood)

安东尼霍普金斯(Anthony Hopkins)/「教宗的承继」(The Two Popes)

艾尔帕西诺(Al Pacino)/「爱尔兰人」(The Irishman)

乔派西(Joe Pesci)/「爱尔兰人」(The Irishman)

布莱德彼特(Brad Pitt)/「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time... in Hollywood)

●最佳女配角奖

凯西贝兹(Kathy Bates)/「李察朱威尔事件」(Richard Jewell)

萝拉邓(Laura Dern)/「婚姻故事」(Marriage Story)

史嘉蕾乔韩森(Scarlett Johansson)/「兔嘲男孩」(Jojo Rabbit)

佛萝伦丝普伊(Florence Pugh)/「她们」(Little Women)

玛格罗比(Margot Robbie)/「重磅腥闻」(Bombshell)

●最佳国际影片奖(旧称最佳外语片奖):

「另类神父」(Corpus Christi)/波兰

「大地蜜语」(Honeyland)/北马其顿

「悲惨世界」(Les Miserables)/法国

「痛苦与荣耀」(Pain and Glory)/西班牙

「寄生上流」(Parasite)/南韩

●最佳动画片奖:

「驯龙高手3」(How to Train Your Dragon: The Hidden World)

「只手探险」(I Lost My Body)

「克劳斯:圣诞节的秘密」(Klaus)

「大冒险家」(Missing Link)

「玩具总动员4」(Toy Story 4)

●最佳原创剧本奖:

「锋回路转」(Knives Out)

「婚姻故事」(Marriage Story)

「1917」(1917)

「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time... in Hollywood)

「寄生上流」(Parasite)

●最佳改编剧本奖:

「爱尔兰人」(The Irishman)

「兔嘲男孩」(Jojo Rabbit)

「小丑」(Joker)

「她们」(Little Women)

「教宗的承继」(The Two Popes )

●最佳配乐奖:

「小丑」(Joker)

「她们」(Little Women)

「婚姻故事」(Marriage Story)

「1917」(1917)

「STAR WARS:天行者的崛起」(Star Wars: The Rise of Skywalker)

●最佳原创歌曲奖:

I Can't Let You Throw Yourself Away/「玩具总动员4」(Toy Story 4)

(I'm Gonna)Love Me Again/「火箭人」(Rocketman)

I'm Standing With You/「不可能的奇迹」(Breakthrough)

Into the Unknown/「冰雪奇缘2」(Frozen 2)

Stand Up/「海芮」(Harriet)(译者:陈正健、蔡佳敏)

