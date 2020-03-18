此内容发布于2020年3月18日 下午11:20

（法新社华盛顿18日电） 美国联邦参议员桑德斯昨天在民主党最近3州初选大败给前副总统拜登之后，退选压力愈来愈大，竞选办公室主任今天透露，桑德斯正和幕僚开会，「评估」选情。

俗称「武汉肺炎」的2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响初选时程之际，民主党内呼吁桑德斯（Bernie Sanders）退出、让拜登（Joe Biden）专心挑战现任总统川普的呼声愈来愈高。

77岁的拜登昨天在佛罗里达州、伊利诺州、亚利桑那州初选大胜78岁的桑德斯，目前拿到的党代表票遥遥领先，几乎是十拿九稳可取得民主党提名。根据真清晰政治网站（RealClearPolitics）计算，拜登目前拿到1153张党代表票，桑德斯则是874张，而赢得提名需要拿到1991张。

曾替欧巴马打两场总统选战的民主党策士艾克塞罗德（David Axelrod）表示：「提名之战已经结束，这是桑德斯要面对的事实。」

虽然赢得初选的希望看来愈来愈渺茫，桑德斯仍强烈否认将会退选。

他告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「认为我们会在这个时间点结束选战的人，讲的不是实话。」

但桑德斯竞选办公室主任夏奇尔（Faiz Shakir）却表示，桑德斯正和幕僚开会「评估」未来。

夏奇尔表示：「下次初选是在至少3周以后，桑德斯参议员将与支持者讨论，评估他的选战。」

「但现阶段他专注在政府对疫情的因应方面。」

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