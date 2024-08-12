AUKUS签署协议 助澳洲打造核动力潜舰

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（法新社雪梨12日电） 澳洲今天表示，当局已签署一项协议，以允许与美国和英国交换核机密与核原料。这是为澳洲海军配备核动力潜舰的关键一步。

在这项协议的安全安排下，美国和英国将与澳洲分享敏感核原料及相关技术，作为2021年三方签署澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）的一环。

AUKUS的目标包括协助澳洲打造配备常规武器的核动力潜舰，以及共同发展先进作战能力，被视为对中国在太平洋区域军事野心的战略回应。

澳洲副总理兼国防部长马勒斯（Richard Marles）表示：「这项协议是澳洲为澳洲皇家海军（Royal Australian Navy）配备常规武装核动力潜舰的重要一步。」

他说，澳洲取得核动力潜舰舰队的过程将遵守「核不扩散最高标准」，并强调澳洲未寻求拥有核武。

上周在华盛顿签署并于今天提交澳洲国会的最新协议还包括一项条款，要求澳洲负起合作伙伴因相关计画核风险而产生的「任何责任」。

根据协议，美国或英国将向澳洲提供「完整、焊接封闭」的核动力装置，以运送核原料，协助澳洲打造核动力潜舰；而澳洲将负责储存和处置核废料及放射性废料。

这项协议指出：「潜舰是澳洲海军能力的关键组成部分，可在监视和保护海上交通方面提供战略优势。」

中国外交部长王毅4月访问澳洲时曾警告，AUKUS协议将引发「严重的核扩散风险」，还声称该协议违背「南太平洋无核区条约」的宗旨。