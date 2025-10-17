BBC纪录片由哈玛斯官员子担纲旁白遭裁定违规

（法新社伦敦17日电） 英国媒体监管机构表示，英国广播公司一部描述加萨儿童生活的纪录片，旁白由巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯营运政府的农业部副部长13岁儿子担纲，违反播出规定。

通讯管理局（Ofcom）指出，英国广播公司（BBC）未揭露男孩父亲的官职，属于「重大误导」。

BBC 2月于播出这部名为「加萨：如何在战区生存」（Gaza: How To Survive A War Zone）的纪录片5天后将其自线上平台下架。BBC内部调查在7月认定，该节目确实违反关于准确性的编辑方针。

不过BBC同时表示，没有证据显示外部势力「不当影响节目内容」。

通讯管理局裁定，BBC因未揭露该纪录片由哈玛斯（Hamas）官员之子担任旁白的事实，构成「严重违反」广播规范。通讯管理局已下令BBC于黄金时段播出相关裁定声明。

通讯管理局指出：「鉴于这已严重违反我们的规定，我们命令BBC在英国广播公司第二频道（BBC2）晚间9时播出我们对本案的调查结果，播出日期将另行通知。」

BBC发言人表示，「该纪录片确实严重违反BBC关于正确性的编辑方针」。

「我们已为此事致歉，并且完全接受通讯管理局的裁决，待日期和声明内容确定后，我们会遵照这项处罚予以执行。」