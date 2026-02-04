BBC：涉艾普斯坦案 英国前王子安德鲁搬离温莎住所

（法新社伦敦3日电） 英国广播公司今天报导，英国前王子安德鲁已从其位于温莎的豪宅搬迁至英格兰东部的王室庄园。此时正值他与已故性犯罪者艾普斯坦的关系再度受到关注之际。

如今名为安德鲁．蒙巴顿．温莎（Andrew Mountbatten Windsor）的英国前王室成员，因再度出现在美国司法部（DOJ）最新发布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关文件中，面临进一步压力，外界要求他说明与此案的关联。

英国广播公司（BBC）指出，现年65岁的安德鲁昨天离开皇家庄园（Royal Lodge）。白金汉宫（Buckingham Palace）拒绝对法新社证实这个消息。

根据BBC报导，安德鲁过去20年一直与前妻佛格森（Sarah Ferguson）居住在距离温莎城堡（Windsor Castle）不远的这处房产。

BBC指出，安德鲁目前暂住在诺福克郡（Norfolk）山均汉姆堡（Sandringham Estate）的临时住所。英国「太阳报」（The Sun）则称，他未来将搬进正在整修的永久住所马许农场（Marsh Farm）。

自从美国司法部于上周公开新一批艾普斯坦案档案后，针对这位英国国王查尔斯三世（King Charles III）胞弟的压力进一步加剧。

司法部新公开的内容显示，安德鲁于艾普斯坦在2008年儿少性犯罪遭定罪后，仍定期与其保持联系超过两年。文件也包括数张照片，似乎显示安德鲁蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，并触碰其腰部。