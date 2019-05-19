中国万人婕斯旅行团分批分期在瑞士游览。 (Dahai Shao, Swissinfo.ch)

本月有1.2万名中国游客来瑞士享受这里的美景，但送他们来瑞士的公司却因其经营方式受到抨击。被刻意回避的问题是：瑞士应不应该从这次公关活动中受益？



旅游局官员主动宣传了这个本国接待的最大规模公司奖励旅游团。这么做反而将婕斯(Jeunesse Global)宣传成一个慷慨的“雇主”，值得员工为之效力。



“我们这个国家性营销组织的工作是将瑞士作为度假与会议目的地进行推广，所以我们并不评价来瑞士作商业旅行的企业的经营模式，”瑞士旅游局在发给瑞士资讯swissinfo.ch的电邮中写道。



“瑞士旅游局只负责旅游营销，并没有同在瑞士进行奖励旅游的各企业有任何业务往来。一切休闲或会议/奖励旅行的旅游收入都由各旅游提供商创造。”

如果有问题的话，那么问题在哪里？

总部位于美国佛罗里达州的婕斯集团外部链接去年创下破纪录的14.6亿美元销售收入外部链接(约合101亿元人民币)，其经营方式为多层次传销模式(MLM)。该集团的“直销商”都是些自雇人员，通过用批发价购进保健与美容产品再销售给大众的方式营利。他们会被鼓励培养新销售人员来建立销售网，并从“下线”创造的利润中分红。



在瑞士，多层次传销模式只要按法规经营，那么就是合法生意。婕斯称该集团在150个全球市场运营，但似乎并非总是那么一帆风顺。



联邦经济事务秘书处(SECO)表示，自2017年起已经接到与婕斯有关的三起投诉。秘书处不愿透露投诉详情，称法庭是解决此类纠纷的唯一机构。



美国至少已有四起法律诉讼，虽然未有一起做出不利于婕斯的法庭裁决。在2017年针对某本国企业的抗议示威后，中国有关部门对多层次传销模式予以打击。在抗议活动发生一年之前，新华社曾发文将婕斯界定为多层次传销公司，但似乎中国并未对该公司采取行动。



当瑞士资讯swissinfo.ch问到围绕婕斯的负面头条会否影响瑞士的声誉时，旅游业有关机构的回答只有两个字：“不会”。



婕斯集团则未对征询做出回应。

瑞士的多层次传销模式 在瑞士多层次传销模式受各种法规制约，只有在所销产品是收入的核心来源时才合法。销售人员可以从“下线”创造的利润中分红，但分红不能为其经营的主要收入来源。

这就预防了商业运作变成只能靠发展新销售人员来维持经营的非法金字塔式骗局。一旦新销售的供应枯竭，那么金字塔就会倒塌，并牵连所有的参与者。

另一种警示征兆，是销售人员是否有权将未售出产品退给提供产品的隐含商家。

“联邦经济事务秘书处通常建议大家对这类经营模式保持警惕，如果对经营模式的合法性存有怀疑，或他们有不良感觉，就不要参与。在某些情况下，这种体系的参与者自己有可能要承担民事或刑事责任，”联邦经济事务秘书处在某声明中写道。 信息框结尾



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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