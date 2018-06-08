此内容发布于2018年6月8日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月8日 -10:00

1918年，卓别林正在拍摄《狗的生活》。同电影一样，照片也为卓别林享誉世界做出了贡献，他的照片多出自摄影大师之手。

(Roy Export, co-courtesy Musée de l'Elysée Lausanne)

“查眼视界”：上海余德耀美术馆举办大型展览，介绍卓别林的生平与作品，卓别林可能是世界上最伟大的喜剧家、演员、导演。这次展出的主要照片、电影片段和电影海报分别来自瑞士洛桑的爱丽舍博物馆和瑞士电影档案馆。

“查理·卓别林是以怎样的眼光来看这个世界的？” 洛桑爱丽舍博物馆(Musée de l'Elysée in Lausanne)以俄罗斯电影界大神谢尔盖·爱森斯坦(Sergej Eisenstein)提出的问题作为展览的主题。参观者可以在上海余德耀美术馆外部链接找到问题的答案。

“ 3年前，Budi Tek来我们博物馆参观，他在2014年成立了余德耀美术馆外部链接，”爱丽舍博物馆馆长Tatiana Franck说。“他发现了我们馆藏的卓别林档案，那些照片令他兴奋不已，于是，他就邀请我们在上海余德耀美术馆举办展览。这样，我们就开始合作了。”

Tatiana Franck：爱丽舍博物馆馆长向世界呈现卓别林的照片。 (Anoush Abrar)

Tatiana Franck是本次展览的联合策展人，她致力于向全世界展现卓别林的照片。于是，她毫不犹豫地接受了Budi Tek的邀请。“余德耀美术馆邀请我们，是想学习我们的专业知识和技能，” Franck说。众所周知，在国际艺术界，瑞士博物馆是高质量和专业性的保障，瑞士博物馆善长于在最美丽的光线下呈现艺术宝藏。

明星在中国

Tatiana Francks在上海宣传展览时发现，中国人对卓别林抱有极大的热情。“要知道，卓别林是少数在文革期间没有被禁演的西方导演之一。他的电影曾经在文革期间上映，因此直到今天，中国观众对他依然记忆犹新。”

“要知道，他曾经在20世纪30年代进行了亚洲之旅，当时他来亚洲宣传《摩登时代》。”

卓别林享誉中国，就是从这个时期开始的。一方面，他塑造了世界(悲)喜剧的经典形象–流浪汉，另一方面，卓别林本人对中国及中国人民满怀深情。

他如此热爱中国，以至于这位风流艺术家在中国广东迎娶了他当时的伴侣美国女演员保利特·戈达德。

尽管上海人熟知《大独裁者》的导演兼主演，但是他们还从未见过表现卓别林个人生活和艺术生涯的照片。

现在，上海人可以欣赏到400张照片。大多数照片都出自著名摄影师之手，比如爱德华·史泰钦(Edward Steichen)。



除了相片，余德耀美术馆还展出卓别林电影片段、博洛尼亚电影资料馆提供的纪录片以及瑞士电影档案馆提供的原版电影海报。最后，展览在一部长达7集的回顾片中结束。

人类尊严的捍卫者

“我们想让观众们看到，卓别林独特的视角是怎样掀起了电影界的革命的，同时，我们还想展示，照片在他享誉世界的过程中起到了多么重大的作用，” Tatiana Franck说。

展览的一个特别之处就是，这个展览你在洛桑爱丽舍博物馆根本看不到。上海展览(6月8日至10月7日)结束以后，所有展品将直接运到墨西哥城，具体的美术馆尚未确定。另外，参加本次巡回展的还有两个城市，但是，Tatiana Franck目前还不能透露这两个城市的名字。

但是，她可以很确定地说：墨西哥人对卓别林的狂热不亚于中国人。“一方面是因为墨西哥人酷爱电影，有好几位墨西哥电影人获得了奥斯卡奖，比如Guillermo del Toro就获得了今年的奥斯卡。”

“另外一个原因是，墨西哥人很重视人的尊严，而卓别林在电影中以自己特有的方式捍卫了人的尊严。”



(翻译：阎寒)

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