此内容发布于2018年5月31日 下午12:24 最后更新 - 2018年5月31日 -12:24

吸烟这一被视为男人社交利器、女人优雅风情且一度风靡的生活方式已日渐式微。

(Keystone)

究竟哪些国家的烟民正试图戒除烟瘾？就戒烟而言，女人会比男人意志更坚定、从而成功率更高吗？瑞士是烟草业的摇篮吗？5月31日世界无烟日，我们为您提供了世界卫生组织(WHO)最新发布的翔实数据可视化概览，便于您借助一目了然的图表直观掌握全球吸烟趋势。



据总部设于瑞士日内瓦的联合国下属专业机构世界卫生组织2016年统计，全球平均每15个人里就有一人为依赖成瘾型烟民。在为专门纪念世界无烟日(World No Tobacco Day)外部链接而于本周四(5月31日)发布的报告外部链接中，世卫组织表示，综观世界各国，年龄介于13至15岁之间的低龄烟民已逾2400万之众。欲获悉更多详情，请滚动鼠标轮。

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自2000年以来，吸烟这一被视为男人社交利器、女人优雅风情且一度风靡的生活方式已日渐式微。回溯世纪之交，全球逾三成人口有吸烟习惯(26.9%)；而预计2025年，这一数字将会降至17.3%。然而，在昔日庞大的烟民群体日渐缩水背后，也存在性别与地域在戒烟方面的天壤之别。



放眼全球，几乎所有地区的吸烟人群都在不断递减，而非洲和地中海东部地区则为极个别特例。据世界卫生组织介绍，在以乌拉圭、巴西、巴拉圭以及哥伦比亚为代表的诸多美洲国家，无论是男性还是女性烟民，现已在控制烟草消费方面取得了显著进展，甚至业绩较美国还略胜一筹。



世界卫生组织非传染性疾病预防中心主任Douglas Bettcher解释道，总体来看，与中等收入国家和低收入国家相比，高收入国家在控制乃至削减吸烟者数量上更给力、进展也更快。

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世界卫生组织表示，在欧洲版图之外的其他国家，相当多的女性吸烟者正试图戒除烟瘾；而与之形成鲜明对比的是，男性烟民群体缩减的速度令人堪忧，正如报告所言：“颇值得关注。”2000年，全球男性吸烟者比率为43%，截至2015年，这一数字已减少至34%；而同一时期，女性吸烟者占同性比例由11%骤降至6%，降幅近50%。欲获悉更多详情，请滚动鼠标轮。

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虽然全世界吸烟人数整体缩减，但仍令世界卫生组织深感遗憾的是，仅有1/8的国家有望在2025年来临之前，达成此前自愿设定的在2010年的实际消费数据基础上将该国烟草消耗减少30%的目标。在世卫组织看来，阻碍中等收入国家和低收入国家达成既定目标的关键因素之一，当属这些国家的烟草业不遗余力地激进式推广烟草制品，尤其是以年轻人为重点营销对象，不仅如此，它们还一再规避“吸烟有害健康”的事实，尽量对此避而不谈。



在最新发布的报告中，世界卫生组织提出警示：全球每年逾700万人死于吸烟；且仍有不少人对因吸烟引发心脏病及中风的潜在风险一无所知。

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瑞士联邦公共卫生办公室( Federal Office of Public Health，多语)外部链接提供的数据表明，在全国840万人口中，每年超过9500人死于因吸烟导致的各类疾病。



“瑞士(在控制及减少吸烟者数量上)完全可以做得更好。我们希望它在不久的将来能够参与《世界卫生组织烟草控制框架公约》(WHO Framework Convention on Tobacco Control)外部链接，成为缔约方之一。”此外，Bettcher也特别提及，自2000年以来，瑞士吸烟者人数正不断减少。



这名来自世卫组织的官员表示，作为国土面积并不大的高山国家，瑞士在对烟草消费情况实行监测和制定预防性措施方面，可谓成绩斐然、卓有实效。不过，面对瑞士26个州/半州在禁烟政策上的分而治之，以及与烟草相关的广告禁令的迥然不同，他将其描述为“过于零散”。在他看来，正因为以万宝路而家喻户晓的世界上第一大烟草制造商-菲利普莫里斯(Philip Morris)、全球第二大烟草上市企业-英美烟草集团(British American Tobacco)、日本最大的烟草制造商-日本烟草国际(Japan Tobacco International)都将总部设址于瑞士，因此，这些烟草业巨擎对瑞士烟草政策的制定有很大影响力。

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